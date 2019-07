Misstanden in opvangcentra voor migrantenkinderen ook in Arizona Redactie/IB

10 juli 2019

06u43

Bron: AD, NBC News 0 In de Amerikaanse staat Arizona wonen migrantenkinderen onder erbarmelijke omstandigheden in tijdelijke opvangcentra. Dat onthult de Amerikaanse zender NBC News op basis van eigen onderzoek. Opvangfaciliteiten in de staat Texas liggen om soortgelijke redenen al een tijd onder vuur. Daar hadden migrantenkinderen geen plek om te slapen en kregen ze geen zeep, tandpasta en schone kleren.

Twee journalisten van NBC spraken met kinderen die in een opvangcentrum in de stad Yuma zitten. Zij vertellen over hoe ze moeten slapen op de betonnen vloer, nadat hun matrassen zijn afgepakt. De kinderen werden gestraft nadat ze hadden geklaagd over de slechte kwaliteit van het voedsel en het water in de faciliteit.

Volgens een meisje (15) uit Honduras werd ze door een bewaker betast ten overstaan van andere medewerkers. Een jongen van 16 zegt dat de kinderen vaak worden uitgescholden en geen schone kleding krijgen. De kinderen mogen eigenlijk niet langer dan 72 uur worden vastgehouden, maar die regel wordt in de meeste gevallen niet gevolgd. Het opvangcentrum in Yuma zit zo vol, dat er sinds kort buiten een tent is opgezet om overbevolking tegen te gaan.

Naar aanleiding van de berichtgeving heeft het Amerikaanse grensbewakingsagentschap laten weten onderzoek te doen naar de omstandigheden. President Donald Trump heeft herhaaldelijk ontkend dat het slecht gesteld is in de opvangcentra.