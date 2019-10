Missouri executeert moordenaar ondanks controverse IB

02 oktober 2019

06u29

Bron: Reuters 0 In de Amerikaanse staat Missouri is vandaag een man geëxecuteerd die in 1996 de nieuwe geliefde van zijn ex-vriendin vermoordde. De 51-jarige Russell Bucklew werd met een dodelijke injectie om het leven gebracht, ondanks zijn verzoek een andere methode te gebruiken in verband met een zeldzame aandoening die hij had.

Bucklew zat al ruim twintig jaar in de dodencel voor het doden van de nieuwe geliefde van zijn ex-vriendin, die hij na de moord op zijn liefdesrivaal ontvoerde en verkrachtte.

De man vocht tevergeefs verschillende keren de manier waarop zijn doodsvonnis zou worden voltrokken aan, omdat hij leed aan een zeldzame medische aandoening waardoor hij misvormde bloedvaten had en met bloed gevulde tumoren op zijn gezicht. Bucklew argumenteerde dat de dodelijke injectie extra pijn bij hem zou veroorzaken omdat die zou inwerken op zijn tumoren. De man vroeg daarom om te worden gedood met stikstofgas.

De rechtbank ging eerder dit jaar niet op dat verzoek in en argumenteerde dat die methode in geen enkele staat gebruikt wordt. Ook was het volgens de rechtbank niet duidelijk of die methode überhaupt minder pijnlijk zou zijn. Vorig jaar hield het hooggerechtshof van Kansas de terechtstelling van Buckley nog tegen omdat ze vreesde dat de executie van de man door zijn aandoening een gruwelijke vertoning zou worden.

“Executie zonder complicaties verlopen”

Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn, zegt een Amerikaanse tv-presentatrice die bij de executie aanwezig was. Volgens Kathy Sweeney verliep de executie “zonder complicaties”. “Zijn voeten stuipten onder de lakens, er was een zucht en daarna geen beweging meer", vertelde de vrouw tijdens de uitzending.

Bucklew is de eerste gevangene in Missouri die sinds januari 2017 wordt geëxecuteerd en de zeventiende in de VS dit jaar. Dat meldt het Death Penalty Information Center. Enkele uren voor zijn executie weigerde de gouverneur van Texas, Mike Parson, nog het verzoek om genade van de 51-jarige Russell Bucklew.

