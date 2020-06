Mississippi haalt omstreden Confederatie-embleem uit vlag RL

28 juni 2020

05u09

Bron: ANP, AP, Belga, The New York Times 0 De Republikeinse gouverneur van Mississippi, de laatste Amerikaanse staat met het Confederatie-embleem in zijn vlag, heeft zaterdag gezegd dat hij onmiddellijk een wetsvoorstel ondertekent om het symbool te verwijderen.

“De discussie over de vlag uit 1894 is net zo splijtend geworden als de vlag zelf en het is tijd om die te beëindigen”, aldus gouverneur Tate Reeves, die eerder nog had gezegd een veto over een dergelijk wetsvoorstel te zullen uitspreken.

Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden van de staat besloot later met een twee derde meerderheid het wetsvoorstel in te dienen om de vlag te veranderen. Naar verwachting wordt het voorstel zondagmiddag in het Congres in stemming gebracht. Dan volstaat een gewone meerderheid.

Mississippi is de laatste staat in de Verenigde Staten waarvan de vlag het Confederatie-embleem heeft. De staatsvlag heeft rode, witte en blauwe banen met het strijdembleem van de Confederatie in de linkerbovenhoek. Het embleem werd voor het eerst opgenomen in 1894.

In 2001 werd om de staat nog een referendum gehouden over de vlag. Toen bleek een overgrote meerderheid nog voor behoud van de huidige vlag. Maar in de afgelopen 20 jaar is het verzet tegen de vlag flink gegroeid. Kerkgenootschappen, ondernemers, sporters en activisten vinden dat ‘hun’ vlag niet mag verwijzen naar een embleem dat voor velen symbool staat voor slavernij.

Wat was de Confederatie?

De Confederatie bestond uit zuidelijke staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865 tegen het noorden vochten. De opstand van deze staten had vooral te maken met het afschaffen van de slavernij. De staten van de Confederatie wilden die in stand houden omdat hun economieën grotendeels afhankelijk waren van slavenarbeid.

