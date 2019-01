Misselijkmakende misbruikzaak in Nederland: 13-jarig meisje honderden keren verkracht door haar oom en de mannen aan wie hij haar uitleende ADN

24 januari 2019

12u42

Bron: AD.nl, ANP 0 Acht mannen staan vandaag en morgen in Groningen terecht voor seksueel misbruik van een meisje dat 13 jaar oud was toen het begon. Het meisje werd honderden keren door haar oom en andere mannen verkracht. Toen ze 15 jaar oud was, vond ze de moed om naar de politie te stappen.

Het misbruik vond plaats tussen 2015 en 2017 op verschillende plekken in de Nederlandse provincie Groningen. De seksverslaafde oom van het meisje, Michel M. uit Winschoten, dwong haar tot seks met hemzelf en plaatste ook online seksadvertenties waarin hij haar aanbood. Het slachtoffer is in twee jaar tijd zeker honderd keer door haar oom verkracht. Ze moest zeker ook tweehonderd keer op grove wijze seks hebben met minstens twaalf tot vijftien andere mannen, die ‘alles’ met haar mochten doen.

Vastgebonden, cocaïne

Het kind werd onder meer verkracht terwijl ze was vastgebonden aan een boom, soms kreeg ze wiet of cocaïne toegediend. Ze liep meerdere geslachtsziektes op. Het meisje moest het misbruik ook zelf filmen en de filmpjes naar haar oom sturen. Om te zorgen dat ze het allemaal goed in beeld kreeg, kocht hij bij de Action een statief voor haar.



Het meisje kampte met problemen en was voorafgaand aan het misbruik in de veronderstelling dat haar oom zich over haar ontfermde. Ze woonde in bij haar oma, haar moeder werkte in de prostitutie en heeft verslavingsproblemen. Door haar destructieve gezinssituatie kreeg de oom veel invloed op haar. Uiteindelijk stapte ze op 15-jarige leeftijd zelf naar de politie.

In juni vorig jaar werd de oom veroordeeld tot acht jaar celstraf en terbeschikkingsstelling met dwangverpleging. Hij moet zijn nichtje ook 100.000 euro schadevergoeding betalen.

In het misbruikdossier werden daarnaast acht mannen getraceerd. Zij staan dus nu pas voor de rechter. Ze komen uit Winschoten, Groningen, Drouwen, Almere, Den Helder en Hoogeveen, en zijn in de leeftijd van 25 tot 46 jaar. Per dag behandelt de rechtbank de zaak van vier verdachten.

“Ik vermoedde niks”

De man die vandaag voor het eerst moest voorkomen, een 25-jarige man uit Winschoten, bekende de seks. Hij zei dat het meisje het zelf ook wilde en dat zij hem had verteld dat ze 19 was. “Ik vermoedde niks”, verklaarde hij vanmorgen. Maar in een chatgesprek had het slachtoffer wel degelijk toegegeven dat ze 14 was, hield de rechter hem voor. De man had destijds in het chatgesprek geantwoord haar jonge leeftijd niet erg te vinden.

Een 38-jarige Almeerder nam in 2016 deel aan een trio in Winschoten met het meisje en de eerste 25-jarige man. “Het spijt mij heel erg, maar ik wist niet dat ze minderjarig was”, klonk het bij hem. De twee mannen zouden niet voor de seks hebben betaald.

RTV Noord meldt dat de oudste verdachte, een 46-jarige man, op het punt staat een kind uit Haïti te adopteren. Hij heeft twee kinderen die ongeveer even oud zijn als het slachtoffer.