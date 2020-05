Misnoegde klant schiet McDonald’s-medewerkers neer omdat restaurant gesloten is door coronamaatregelen kv

07 mei 2020

19u40

Bron: ABC News, CTV 3 In de Amerikaanse stad Oklahoma City heeft een vrouw woensdag twee medewerkers van een McDonald’s-restaurant neergeschoten en een derde verwond, toen ze te horen kreeg dat in de zaak enkel maaltijden konden afgehaald worden, omdat het zitgedeelte gesloten is door de coronavirusmaatregelen.

Toen de 32-jarige Gloricia Woody het restaurant binnenkwam, kreeg ze van een medewerker te horen dat er momenteel geen klanten in de zaak kunnen eten. Ze werd daarom gevraagd om te vertrekken, maar weigerde. Dat leidde tot een fysieke confrontatie tussen Woody en een vrouwelijk McDonald’s-personeelslid, dat tijdens het gevecht viel en haar hoofd bezeerde.

“De verdachte verliet kort het restaurant, keerde terug met een handvuurwapen en vuurde meerdere schoten af”, aldus Larry Withrow, de politiecommandant van Oklahoma City. “Een mannelijke medewerker werd in de arm geschoten. Een andere mannelijke medewerker werd in de nek- en schouderregio geraakt door wat de politie omschrijft als kogelscherven. Een derde mannelijke medewerker kreeg ook kogelscherven in zijn zij.” De drie mannen werden onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis. Geen van hen raakte levensgevaarlijk gewond.



De verdachte vluchtte na de schietpartij te voet weg, maar kon enkele minuten later al gearresteerd worden en zit nu in voorhechtenis.