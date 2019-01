Mislukte poging voor Iran om nieuwe satelliet in baan rond de aarde te brengen AW

15 januari 2019

10u37

Iran slaagde er niet in om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Dat maakte de Iraanse minister van Telecommunicatie bekend op de staatstelevisie. De Verenigde Staten riepen Iran eerder al op om lanceringen in het kader van het Iraanse ruimtevaartprogramma te annuleren. Washington sprak van een provocatie.

"De lancering deze ochtend van de satelliet Payam door de raket Basir is gelukt. Helaas kon de satelliet niet in orbit worden gebracht in de laatste fase", aldus de minister Mohammad Javad Azari-Jahromi.



De satelliet Payam en de draagraket waren met succes getest voor de twee eerste fases, maar de satelliet kon de "noodzakelijke snelheid" niet bereiken toen die loskwam van de raket tijdens de derde fase. De satelliet moest op ongeveer 600 kilometer hoogte ronde aarde cirkelen.

Dezelfde missie moet ook de satelliet Doosti in een baan om de aarde brengen, op een hoogte van 250 kilometer. Beide tuigen moeten informatie over het milieu in Iran verzamelen. Volgens de minister is Doosti vooral gericht op landbouw. Iran is nog steeds van plan die tweede satelliet te lanceren, maar een datum is er nog niet. "We zullen ons best doen om die in orbit te brengen", klinkt het.

Civiel doeleind

Washington had eerder deze maand Iran al opgeroepen af te zien van de lanceringen. "Zulke acties zouden nog eens aantonen dat Iran de resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad trotseert, die het Iraanse regime oproept geen enkele activiteit te voeren die gelinkt is aan ballistische raketten die kernwapens kunnen vervoeren", zei Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij waarschuwde ook dat de Verenigde Staten niet passief zullen toekijken terwijl "het verwoestend beleid van het Iraanse regime de internationale stabiliteit en veiligheid in gevaar brengt".

Teheran verwerpt die beschuldigingen. "De satelliet maakt deel uit van een civiel project met puur wetenschappelijke doeleinden. Iran zal niet wachten op de toestemming van eender welk land om dergelijke wetenschappelijke projecten te voeren", zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.