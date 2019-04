Mislukte penisvergrotingen “nationaal probleem” in Papoea-Nieuw-Guinea kg

12 april 2019

08u39

Bron: ANP, The Guardian 2 Dokters in Papoea Nieuw-Guinea waarschuwen voor een opkomend “nationaal probleem”: mislukte penisvergrotingen. Mannen laten vreemde vloeistoffen in hun lid spuiten in een poging die te vergroten, zoals kokosolie of siliconen, met alle gevolgen van dien.

Een arts in de hoofdstad Port Moresby zei tegen de Australische editie van The Guardian dat hij in de laatste twee jaar al zeker vijfhonderd mannen heeft behandeld die misvormingen hadden als gevolg van dergelijke injecties. “Ik zag de afgelopen twee jaar elke week vijf nieuwe gevallen en dat zijn nog maar degenen die zich durven te melden voor behandeling”, aldus dokter Akule Danlop. “Ik zag er vandaag al zeven.”



In veel gevallen kloppen de mannen aan bij kwakzalvers, maar ook bij medische professionals die buiten hun uren illegale behandelingen uitvoeren tegen betaling. “De voornaamste reden die [de slachtoffers] gaven is dat ze de lengte en omvang van de penis willen opschroeven om hun seksuele ervaringen te verbeteren”, klinkt het. Dat hopen ze te bereiken door vreemde stoffen te injecteren zoals kokosolie, babyolie, keukenolie en zelfs siliconen.

Schade

De gevolgen van de mislukte ingrepen zijn vergroeiingen op de penis en soms ook op het scrotum. Veel mannen krijgen zweren, die kunnen openbarsten. “Het kan vreselijke schade veroorzaken en in sommige gevallen betekent het dat ze geen seks meer kunnen hebben. Het is frustrerend dat ze het zichzelf aandoen.”



Enkele dokters in de hoofdstad Port Moresby proberen nu meer bewustzijn te kweken voor het probleem met behulp van mediacampagnes en informatiesessies.