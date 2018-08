Mishandeld, uitgehongerd en dagelijks opgesloten in een kist: het gruwelijke verhaal van Jaden (8) Mark Misérus

15 augustus 2018

09u18

Bron: de Volkskrant 9 De 8-jarige Jaden werd tussen 1 en 22 juli 2017 door zijn ouders vastgebonden aan zijn armen, polsen, enkels en voeten. Ook stopten ze hem in een kist waarin hij zijn behoefte moest doen, gaven hem te weinig eten en drinken, en schopten ze hem. Dat gebeurde allemaal op de camping De Twee Bruggen in het Nederlandse Winterswijk. De rechtbank veroordeelde het Duitse stel tot drie jaar gevangenisstraf. Hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen? Een reconstructie.

Op een vroege zaterdagochtend in juli 2017 klinken ongewone geluiden in de voortent van een Nederlands gezin op camping De Twee Bruggen in Winterswijk. Als de man rond half vier zijn bed uitgaat om te kijken, treft hij tot zijn verbazing een naakt jongetje aan.

Het ventje is graatmager en heeft wat te eten uit de koelkast van de kampeerders gepakt. Hij zegt dat hij andere ouders zoekt, omdat zijn eigen ouders hem willen opsluiten. Aan de gealarmeerde politie vertelt hij zelfs dat zijn ouders hem willen vermoorden. En dat ze hem urenlang in een kist opsluiten, waarin hij ook zijn behoefte moet doen.

