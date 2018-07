Mishandeld jongetje (8) op Nederlandse camping: "Als papa werken is, zit ik in de kist" Rick Aalbers

31 juli 2018

13u07

Bron: AD.nl 5 "Als papa werken is zit ik in de kist. Ik zit ook in de kist als mama alleen thuis is. Sinds we op de camping zijn slaap ik in de kist. Ik heb dan altijd tie-wraps om mijn armen en benen, direct om mijn enkels. De kist is ook dicht met tie-wraps. Iedere dag tie-wraps."

De quotes komen van het 8-jarige jongetje dat vorige zomer zwaar verwaarloosd werd gevonden op de Nederlandse camping De Twee Bruggen bij Winterswijk. Zijn vader en moeder staan vandaag voor de rechter in Zutphen.

De ouders, beiden 35 jaar oud en afkomstig uit Duitsland, zitten nu iets meer dan een jaar vast nadat hun zoontje vorig jaar zomer werd betrapt bij het stelen van eten uit de koelkast van andere campinggasten. Uit onderzoek bleek dat de jongen al meer dan een maand te weinig te eten kreeg en herhaaldelijk aan handen en voeten vastgebonden werd. Ook zou hij dagenlang zijn opgesloten in een kist.

Ik ontsnapte vaker uit de kist. Toen deed papa de band eromheen.

In een verklaring vanochtend in de rechtbank zegt het jongetje daarover: "Ik ontsnapte vaker uit de kist. Toen deed papa de band eromheen. Ik vind helemaal niets leuk aan papa." En: "Poepen en plassen moest ik ook in de kist."

Zijn zusje zegt hetzelfde in haar verklaring: "Opa en oma wisten niet dat mijn broertje in de kist sliep. De kist stond in de bus van papa als zij kwamen."

Duitsland

De ouders van het sterk vermagerde jongetje zijn in Duitsland eerder veroordeeld voor kindermishandeling van hun oudste zoon. Die jongen werd naakt en ondervoed aangetroffen in de kelder van hun woning. De vader heeft de straf daarvoor uitgezeten, de moeder nog niet. Daarom nam het stel de benen naar een Nederlandse camping.

Zelf zegt de vrouw tegen de rechter: "Ik was zwanger en wilde niet in de gevangenis bevallen". Eerdere verzoeken van haar advocaat om de vrouw voorlopig vrij te laten om alvast (een deel van) die straf uit te zitten in haar thuisland, liepen op niets uit.

De vader heeft de mishandeling en verwaarlozing van zijn 8-jarige zoontje deels bekend, de moeder ontkent en zegt er nooit iets van geweten te hebben. Datzelfde deed zij vanochtend in de rechtbank.

Een GGD-arts (Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst in Nederland, nvdr) deed vanochtend ook zijn bevindingen uit de doeken. Op de benen van de sterk vermagerde jongen constateerde hij wonden die duiden op ringworm die niet behandeld was. Zijn voeten waren rood en opgezwollen, vol plekken die wijzen op infectie. Tussen de tenen zaten zwarte vlekken. "Hij oogt als een 5-jarige jongen. Zijn ribben zijn te tellen. Deze tekenen zouden kunnen passen bij kinderverwaarlozing."

Onderzoek



Naar de psychische gesteldheid van de ouders is onderzoek gedaan in het Pieter Baan Centrum. De uitkomsten daarvan worden vandaag besproken in de rechtbank. Het is de vraag in hoeverre deze onderzoeken meewegen in de uiteindelijke straf voor de twee; de officier van justitie kondigde in een eerdere pro-formazitting in deze zaak een forse strafeis aan. "Wat mij betreft krijgen zij een straf met een heel erg lang onvoorwaardelijk deel’’, zei hij toen.

De ouders zitten gescheiden van elkaar vast: moeder in Zwolle, vader in Arnhem. Hun drie kinderen (behalve het jongetje zijn er ook nog dochtertjes) worden opgevangen in een pleeggezin in Duitsland. Vader en moeder zijn al eerder ontheven uit de ouderlijke macht over hun kinderen.

De rechtszaak duurt de hele dag, de uitspraak wordt dinsdag 14 augustus verwacht.