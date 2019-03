Misbruikzaak schokt Nederland: zeker "24 slachtoffers" in dorp van nog geen 600 inwoners Redactie

14 maart 2019

14u00

Bron: AD.nl 0 Bij een grote ontuchtzaak in Galem, een dorp in de Nederlandse provincie Gelderland, zijn 24 voornamelijk minderjarige slachtoffers betrokken. Dat heeft een advocaat van een van de slachtoffers gezegd na afloop van een zitting in de rechtbank.

Jarenlang misbruik in een dorp langs de Maas van nog geen 600 inwoners. De levens van ouders en kinderen uit het Nederlandse plaatsje Alem staan sinds deze zomer volledig op hun kop. De 11-jarige Jessica bracht het verhaal na een logeerpartijtje bij haar vriendinnetje -dochter van verdachte Anthony B.- voor het eerst naar buiten en legde zo een groot schandaal bloot.

De 46-jarige Anthony B. werd opgepakt op verdenking van het plegen van ontuchtige handelingen met vijf kinderen in de periode 2015-2018. Kort voor zijn aanhouding zou hij een harde schijf hebben weggegooid. De meeste slachtoffers hadden niet in de gaten dat ze gefilmd werden. B. heeft een deel van de feiten bekend. Hij wordt ook verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met enkele minderjarigen. In januari maakte het Openbaar Ministerie al bekend dat het om veel meer dan de eerder genoemde acht slachtoffers gaat.

Slachtofferverklaring

Een groot deel van de slachtoffers heeft zich bij twee advocaten gemeld. Niet alleen ouders maar ook kinderen die op de beelden staan, willen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak een slachtofferverklaring afleggen. Eigenlijk stond vandaag de inhoudelijke behandeling op de rol, maar het werd toch een pro forma-zitting omdat de advocaat van de verdachte wil dat zijn cliënt nog een keer wordt onderzocht. Hij noemde het persoonlijkheidsonderzoek dat er nu ligt “vooringenomen”.

Volgens hem ligt het accent in het eindrapport te veel op het feit dat verdachte “niet het achterste van zijn tong laat zien”. “Het onderzoek is echter gedaan voordat mijn cliënt in een twee dagen durend verhoor alles verteld heeft. Hij heeft het gevoel dat hij geen eerlijke kans heeft gehad.”

De rechter besloot uiteindelijk een tweede onderzoek toch toe te kennen. Maar dat wordt niet uitgevoerd door de deskundigen die de advocaat van de verdachte heeft voorgedragen. De officier van justitie zoekt twee nieuwe, onafhankelijke deskundigen, besloot de rechter.

Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog niet bekend. De rechtbank denkt aan juni, maar het blijkt lastig om de agenda’s op elkaar af te stemmen. Duidelijk is wel dat de slachtoffers dan achter gesloten deuren hun verhaal mogen doen. De advocaat van enkele slachtoffers zei dat niet alleen ouders maar ook kinderen zelf het woord willen voeren. “Dat moeten zij beschermd kunnen doen.”

Uitzondering

De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank om een uitzondering te maken voor de vrouw van de verdachte, en haar wel toe te laten. “Zij wil met mijn cliënt verder en voor de verwerking is het misschien goed dat zij de slachtofferverklaringen wel hoort”, aldus de raadsman. Of dit verzoek wordt toegekend, is nog niet duidelijk. De rechter wil eerst weten wat alle betrokkenen hiervan vinden. Op de publieke tribune werd door ouders al flink nee geschud.

Ook over het verzoek van de slachtoffers om voor de inhoudelijke zitting het eindrapport te mogen inkijken, moet nog een besluit worden genomen. Dat verwacht de officier van justitie nu snel te doen. Wanneer het inderdaad lukt om in juni een zittingsdatum te prikken, dan komt er ook eerst nog weer een pro formazitting. Ook die datum is nog niet bekend.