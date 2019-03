Misbruikzaak schokt Frankrijk: moeder en stiefvader orkestreerden verkrachtingen van hun 3 kinderen tijdens privéfeestjes Karen Van Eyken

09 maart 2019

09u47

Bron: Le Dauphiné Libéré, France Soir 24 In het departement Isére in Frankrijk zijn tien volwassenen gearresteerd voor het herhaaldelijk verkrachten van drie kinderen van 4 tot 10 jaar oud. Het seksueel misbruik vond plaats tijdens privéfeestjes georganiseerd door de moeder en stiefvader van de kinderen.

Het is een schokkende zaak die koude rillingen bezorgt. De jonge slachtoffertjes zijn twee meisjes van 4 en 7 jaar oud en hun halfbroertje van 10 jaar oud.

Het politieonderzoek ving aan in september vorig jaar toen het 10-jarige kind onthulde dat hij het slachtoffer was geworden van aanrandingen en verkrachtingen georkestreerd door zijn moeder en stiefvader. Het jongetje deed de ontboezemingen nadat hij was ondergebracht bij een pleeggezin. Hij vertelde dat zijn jonge zusjes eveneens werden misbruikt.

“Seksspeeltjes”

Volgens de kinderen startte het misbruik in de zomer van 2016 toen hun moeder een relatie begon met hun huidige stiefvader. De kleintjes beschreven verschrikkelijke scènes tijdens de privéfeestjes. Volgens de politie fungeerden ze als echte “seksspeeltjes” voor de pedofiele entourage van het koppel. Een tante, oom, grootmoeder en vrienden namen deel aan het misbruik.

Na een uitgebreid onderzoek werden in Bourgoin-Jallieu en in Chambéry tien verdachten tussen 30 en 64 jaar oud opgepakt, waaronder de moeder, stiefvader, oom en grootmoeder van de kinderen. De verdachten ontkenden de gruwelijke feiten eerst alvorens alsnog schuld te bekennen.

De moeder en stiefvader, die ook zelf aan het misbruik deelnamen, werden donderdagmiddag in voorlopige hechtenis geplaatst. Acht andere verdachten werden aangeklaagd. Twee belandden in de cel, de anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden.

“Gedragsproblemen”

De jonge slachtoffertjes, die nu alle drie worden opgevangen in pleeggezinnen, vertonen volgens de procureur “gedragsproblemen” en kampen met “ontwikkelingsachterstand”. Hij voegde er echter aan toe dat de kinderen positief zijn geëvolueerd.

Het onderzoek tegen de verdachten loopt nog.