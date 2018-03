Misbruikte turnster sleept Amerikaanse bond en olympisch comité voor de rechter LVA

03 maart 2018

03u18

Bron: AD 1 Olympisch turnkampioene Aly Raisman klaagt het Amerikaanse olympisch comité en de turnbond aan wegens het seksuele misbruik door Larry Nassar, de voormalige teamarts van de Amerikaanse turnbond. Volgens Raisman was het comité op de hoogte van de misstanden, maar werd er geen actie ondernomen.

De winnares van drie olympische titels maakte in november bekend dat ook zij een van de vele slachtoffers is van Nassar. De teamarts kreeg in januari een gevangenisstraf van meer dan 170 jaar opgelegd omdat hij zich had vergrepen aan Raisman en andere turnsters en er kinderporno bij hem thuis was aangetroffen.

Gebrek aan daadkracht

Volgens de 23-jarige Raisman moeten de turnbond en het olympisch comité op de hoogte zijn geweest van het jarenlange misbruik, maar zijn ze veel te laks met de signalen omgegaan. Daardoor kon Nassar ruim dertig jaar lang zijn gang gaan. Zelfs nadat hij in 2015 als bondsarts was ontslagen, verzuimde de turnbond de universiteit van Michigan te waarschuwen, waar hij nog steeds werkzaam was. Ook daar misbruikte hij tientallen turnsters.

Raisman is gefrustreerd geraakt door het gebrek aan daadkracht bij de twee organisaties, zelfs na de arrestatie van Nassar. Ze vindt dat er veel te weinig aan wordt gedaan om dit soort wantoestanden in de toekomst te voorkomen. Ze hoopt dat een rechtszaak wel de gewenste omslag bij de turnbond teweeg zal brengen.

"Het is de afgelopen weken pijnlijk duidelijk geworden dat deze organisaties niet van plan zijn om dit probleem op de juiste manier aan te pakken", zei Raisman. "Na al die tijd zijn ze nog steeds niet bereid om een ​​volledig onderzoek uit te voeren hoe dit misbruik zo lang heeft kunnen voortduren. Zonder een goed begrip van de gebeurtenissen, kun je ook niet de juiste veranderingen doorvoeren."