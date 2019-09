Misbruik zo traumatisch dat dochter vele persoonlijkheden ontwikkelt. ‘Hun’ getuigenissen zorgen ervoor dat vader nu 45 jaar achter tralies vliegt Tom Tates

06 september 2019

18u47

Bron: AD.nl 0 Richard Haynes, een 74-jarige Australiër die zijn dochter Jennifer van haar vierde tot elfde levensjaar op gruwelijke wijze seksueel misbruikte, is tot 45 jaar celstraf veroordeeld. Dit nadat zes van de in totaal 2.500 persoonlijkheden van de vrouw tegen hem hadden getuigd. Het slachtoffer ontwikkelde de vele persoonlijkheden om zich van kinds af aan te ‘wapenen’ tegen het misbruik en de ongekende trauma's die daardoor ontstonden.

Het traject naar de veroordeling van Richard Haynes is uniek, omdat het gerecht in Australië niet alleen de inmiddels volwassen Jennifer verhoorde, maar ook vijf van haar persoonlijkheden die in leeftijd variëren van 4 jaar tot de tienerleeftijd.

Ongekende jeugdtrama’s

Alle zes de persoonlijkheden (Jennifer en vijf persoonlijkheden met andere namen en karakters) werden door psychologen officieel erkend en uiteindelijk ondervraagd. Dat leverde een vuistdik dossier op waarin de zes uitgebreid hun schokkende verhaal doen. De resterende 2.494 persoonlijkheden werden, zo melden Australische media, niet ondervraagd omdat die allemaal ouder dan 11 jaar zijn (de leeftijd dat het misbruik stopte, red.).

Alle persoonlijkheden hebben een eigen naam, stem, gezichtsuitdrukkingen en een verschillend intelligentie- en herinneringsniveau. En allemaal werden ze door Jennifer gecreëerd om om te kunnen gaan met haar ongekende jeugdtrauma’s van verkrachting en marteling. Om de pijn te overleven. Net als de zes die getuigden, zijn overigens ook de andere persoonlijkheden bevestigd door het legertje psychologen en psychiaters dat de in geestelijke nood verkerende vrouw al jaren bijstaat.

Zingen

In een vorige maand opgenomen interview (zie hierboven) met Jennifer Haynes, haar advocaat en psycholoog, blikte de vrouw al vooruit op de beoogde veroordeling van haar horrorvader, tegen wie in eerste instantie 25 jaar cel was geëist. Ze vertelde in het vraaggesprek onder meer dat één van de zes getuigende persoonlijkheden tijdens het misbruik ontstond.

“Dan was ik een onbevreesd meisje dat haar noodlot zingend onderging. Als het misbruik voorbij was, drukte ik mijn zingende ‘ik’ direct naar de achtergrond. Oftewel: ik was niet misbruikt, maar feitelijk zij. Op die manier kon ik het nog enigszins verdragen. En als het weer gebeurde, kon ik me wapenen door haar weer in mijn hoofd tevoorschijn te halen.”

Stilzwijgen

Jennifer Haynes en haar op dat moment niet actieve alterego's sprongen zo ongeveer een gat in de lucht toen de rechter gisteren zijn vonnis voor de man (45 jaar in plaats van 25 jaar) wereldkundig maakte. “Het doet me goed dat ik nu zeker weet dat ik mijn vader nooit meer hoef te zien”, reageerde de vrouw. Richard Haynes werd op 25 punten veroordeeld waaronder verkrachting en geestelijk en lichamelijk misbruik van zijn destijds minderjarige dochter. De vader heeft na jaren stilzwijgen en ontkenning inmiddels alle feiten bekend.

De vrouw kwam pas toen ze 39 jaar was naar voren met haar heftige verleden, omdat ze het misbruik diep had weggestopt en haar persoonlijkheden haar daarbij hielpen. Nu haar vader achter de tralies zit, heeft Jennifer naar eigen zeggen eindelijk haar leven weer ‘een beetje terug’. De verwachting van experts is dat het gigantische aantal van 2.500 persoonlijkheden uiteindelijk veel minder zal worden nu ze zeker weet dat haar vader haar nooit meer iets kan aandoen.

Begrip

Na de veroordeling dankte de vrouw met wat heet een meervoudige persoonlijkheidsstoornis het gerecht en de rechter in kwestie voor het begrip dat ze kreeg voor haar complexe en unieke zaak. “Ik ben in extase en naar omstandigheden de gelukkigste vrouw die er is. Heel lang was ik bang dat mijn getuigenverklaringen en die van de anderen niet zouden worden geloofd. En ook dat ik opnieuw verklaringen moest afleggen om vervolgens in gedachten alle drama's weer op te moeten rakelen. Dat hadden ik en mijn andere persoonlijkheden niet aangekund.”

Ze is ook haar persoonlijkheden ‘uiterst dankbaar’ voor de positieve manier waarop ze samenwerkten. “Ik ben blij dat ik al die anderen ‘ikken’ heb.”