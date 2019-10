Minstens zeventig doden bij ontploffing in moskee in Afghanistan Redactie

19 oktober 2019

16u47 10 De ontploffing in een moskee in de Oost-Afghaanse provincie Nangarhar heeft aan zeker zeventig mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de provinciegouverneur. Onder de slachtoffers zaten ook heel wat kinderen. Daarnaast raakten ook nog meer dan dertig mensen gewond bij de aanslag.

De explosie deed zich voor in een soennitische moskee in het district Haska Mena. Volgens lokale functionarissen bevonden zich op dat moment zeker 250 mensen in het gebouw om deel te nemen aan het vrijdaggebed.

Het gebouw is volledig vernield. Tientallen gewonden werden vanonder het puin gehaald en overgebracht naar een ziekenhuis in de provinciehoofdstad Jalalabad. Er zijn nog zeker vijf vermisten.

Tot nu toe heeft niemand de aanslag op de moskee opgeëist. Zowel de taliban als Islamitische Staat is actief in de provincie Nangarhar. Ambtenaren van de lokale overheid wijzen in elk geval naar IS. Er zijn nog altijd leden van die terreurgroep aanwezig in Haska Mena.

Het geweld in Afghanistan heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar aan zeker 2.563 mensen het leven gekost, zegt de VN-missie in Afghanistan.