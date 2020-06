Minstens zeven doden na gewapende aanval op beursgebouw in Pakistan HR

29 juni 2020

08u33

Bron: Belga, ANP 2 Buitenland Minstens tien mensen, onder wie vier terroristen, zijn omgekomen bij een aanval op de Pakistaanse beurs in de havenstad Karachi. Een groep separatistische opstandelingen heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval. Die werd beëindigd door veiligheidstroepen, die alle vier de terroristen hebben gedood.

“De schutters hadden een enorme voorraad wapens en munitie mee toen ze het gebouw binnenstormden, maar een snelle reactie van de ordetroepen stopte de aanval”, zei de woordvoerder.

Vier mannen gewapend met automatische geweren bestormden het gebouw rond 10 uur in de ochtend. Ze voerden een granaataanval uit op de ingang toen ze bewakers tegenkwamen. Lokale media hebben beelden uitgezonden van ordehandhavers die het gebouw bestormden tijdens geweervuur en explosies.

Het Baloch Liberation Army (BLA) claimt dat leden van de Majeed Brigade “de aanval op de beurs uitvoerden waarbij ze zichzelf opofferden”. De groep heeft ook de namen van de terroristen meegedeeld.

“Alle vier de terroristen zijn binnen acht minuten gedood”, zei generaal-majoor Umar Bukhari, afdelingshoofd van de paramilitaire strijdmacht Pakistan Rangers op een persconferentie. “De terroristen hadden mensen willen gijzelen en droegen AK-47 geweren, handgranaten, enorme hoeveelheden munitie en voedsel.” “BLA heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist en we zijn de identiteit van de terroristen aan het verifiëren”, zei Bokhari.

“Minstens zeven mensen, onder wie twee bewakers en een politieagent, zijn gedood “, vertelde Raja Umar Khattab, hoofd van de afdeling terrorismebestrijding, aan de media.

Eerder had de politie gezegd dat 10 mensen waren omgekomen in de vuurgevecht. De aanvallers hadden een enorme voorraad wapens en munitie, maar een snelle reactie van de veiligheidstroepen stopte de aanval. Vier gewapende mannen gewapend met automatische geweren bestormden het gebouw rond 10 uur (7 uur Belgische tijd).

Granaataanval

Ze voerden een granaataanval uit op de ingang toen ze bewakers tegenkwamen. Lokale media zonden beelden uit van veiligheidstroepen die het gebied daarna opruimden terwijl geweervuur en explosies vanuit het pand te horen was.

“Het was een serieuze aanval, maar gelukkig slaagden de terroristen er niet in om het belangrijkste deel van de beurs binnen te gaan”, zei Faroek Khan, algemeen directeur van de Pakistaanse beurs, aan ARY-nieuws. Hij zei dat de handel was begonnen toen de aanvallers het gebouw bestormden. Meer dan 1.000 handelaren en personeel waren op het moment van aanval aanwezig. Er waren minder mensen dan normaal vanwege de coronaviruspandemie.

Het BLA is sinds 2006 officieel verboden in Pakistan. In juli classificeerden de Verenigde Staten het als een wereldwijde terreurorganisatie. Baloch-rebellen vechten voor onafhankelijkheid in de provincie Balochsitan, die grenst aan Afghanistan en Iran. PLE/LVK/



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.