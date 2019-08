Minstens zeven doden bij overstromingen in Marokko

29 augustus 2019

Bij overstromingen in het Marokkaanse dorp Tizert, in de regio Taroudant, zijn minstens zeven doden gevallen. Dat is vernomen van de plaatselijke autoriteiten. Reddingswerkers zoeken intussen naar mogelijke overlevenden.