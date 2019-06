Minstens zeven doden bij instorting van gebouw in Cambodja jv

22 juni 2019

12u45

Bron: afp 0 In de Cambodjaanse kuststad Sihanoukville zijn minstens zeven bouwvakkers omgekomen bij de instorting van een gebouw van zeven verdiepingen. Dat zegt Yun Min, gouverneur van de provincie Sihanouk. De autoriteiten vrezen dat nog tientallen slachtoffers onder het puin liggen.

Het is niet duidelijk wat de instorting van het gebouw heeft veroorzaakt. Volgens Thul Phorsda, hoofd van de politie in Sihanoukville, is al een Chinese "opgepakt voor ondervraging", zonder echter meer details te geven over het onderzoek.

Achttien arbeiders raakten gewond, van wie er twee met zware verwondingen werden opgenomen in een ziekenhuis.

De autoriteiten hebben nog geen zicht op hoeveel mensen zich in het gebouw bevonden op het moment van de instorting. Volgens de gouverneur zijn er op zo'n werf normaal een vijftigtal mensen aan de slag. Op basis van getuigen meldt minister van Informatie Khieu Kanharith op Facebook dat er meer dan 30 mensen onder het puin liggen.

Sihanoukville is sinds enkele jaren een populaire bestemming bij westerse en Russische toeristen. Chinese investeerders hebben de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de stad - de ruim vijftig casino's in Sihanoukville zijn in handen van Chinezen en tientallen hotels zijn in aanbouw. Cambodja is een van de armste landen van Zuidoost-Azië.