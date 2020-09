Minstens zestien doden na gasexplosie en brand in moskee Bangladesh SVM

05 september 2020

10u12

Bron: Belga 0 Bij de vermoedelijke gasexplosie en brand in een moskee buiten de Bengalese hoofdstad Dhaka zijn intussen al zestien doden gevallen. Dat zeggen de politie en artsen.

De explosie deed zich gisteren voor op het einde van het avondgebed. In totaal raakten 37 slachtoffers ernstig verbrand.

Tien van hen stierven in de loop van de nacht in het ziekenhuis, de elfde was een jongen van 7 jaar en stierf wat later. Hij had brandwonden op 95 procent van zijn lichaam. Vijf anderen overleden vandaag doorheen de dag. Volgens een lokale arts kan de dodentol nog verder oplopen, want ook de meeste andere slachtoffers bevinden zich in een kritieke toestand.

Volgens de brandweer is de oorzaak van de ontploffing te zoeken bij een gaslek. Er ontploften ook zes airco-toestellen in de moskee.