Minstens zes doden na gewapende aanval op beursgebouw in Pakistan HR

29 juni 2020

08u33

Bron: Belga, ANP 0 Buitenland Onbekende schutters hebben maandag de beurs van Pakistan in Karachi onder vuur genomen. Zeker zes mensen, onder wie vier terroristen, zijn omgekomen bij de aanval. Dat heeft de politiechef van die stad meegedeeld.

Het schieten is intussen gestopt. Het was niet duidelijk of er nog meer aanvallers waren. De gewapende mannen vielen het gebouw aan met granaten en geweren, meldden lokale media. Het gebouw bevindt zich in een streng beveiligde zone en herbergt ook de hoofdkantoren van veel particuliere banken. De KSE 100-index daalde met 0,3 procent.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Pakistan is gedurende een lange tijd geplaagd door geweld van islamitische milities, maar de voorbije jaren waren er steeds minder van die aanvallen.