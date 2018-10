Minstens zes doden door orkaan Michael: "Vrees voor meer slachtoffers" IB

12 oktober 2018

01u39

Bron: Belga 0 Orkaan Michael heeft in het zuidoosten van de VS dood en vernieling gezaaid. Er vielen minstens zes doden, zo blijkt uit een tussentijdse balans vandaag. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. Intussen zijn duizenden soldaten en hulpverleners aan de slag gegaan om inwoners te helpen met puin ruimen en het herstellen van de stroom.

Michael was een orkaan van categorie vier, de op één na hoogste categorie, met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Het NHC, het nationaal orkaancentrum in de VS, bestempelde Michael als "extreem gevaarlijk". De orkaan kwam woensdag aan land in de buurt van Panama City in Florida en trok nadien richting noorden, een spoor van vernieling achterlatend.

In Florida, in county Gadsen, stierven vier mensen. Eén man kwam er om het leven doordat een boom op zijn huis viel. In Georgia stierf een 11-jarig meisje toen een carport door het dak van haar woning viel. In North-Carolina stierf een man in zijn wagen.

lees verder onder de foto:

Omgevallen bomen, afgerukte daken en stukken glas

Het is intussen gestopt met regenen en dus wordt donderdag de schade opgemeten. De straten van Panama City bijvoorbeeld liggen vol omgevallen bomen, afgerukte daken en stukken glas. In de haven werden boten tegen elkaar geramd. Ook in de twee ziekenhuizen van de stad is er veel schade. Enkele kilometers naar het oosten is er schade aan de luchtmachtbasis van Tyndall.

In grote delen van het zuidoosten van de VS zitten honderdduizenden Amerikanen zonder stroom, door afgerukte elektriciteitsleidingen.