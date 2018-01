Minstens zes doden bij zwaar ongeluk op Duitse Autobahn

Op de Duitse snelweg in de buurt van Heilbronn in deelstaat Baden-Württemberg heeft gisterenavond een ernstig ongeluk plaatsgevonden. De politie meldt dat meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Hoeveel precies is nog onduidelijk.