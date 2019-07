Minstens zes doden bij aanslag met bomauto in Afghanistan kg

07 juli 2019

10u13

Bron: Belga 0 Bij een aanslag met een bomauto in het zuidoosten van Afghanistan zijn vandaag minstens twee leden van de veiligheidsdiensten en vier burgers om het leven gekomen. Dat heeft de gouverneur van de provincie Ghazni meegedeeld. De taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist.

Volgens de mededeling van de diensten van de gouverneur zijn minstens 96 mensen gewond geraakt bij de aanslag. Die vond plaats nabij een gebouw van de Afghaanse inlichtingendiensten in Ghazni, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Onder de gewonden zouden zich 43 kinderen bevinden.



Militanten van de taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Woordvoerder Zabihullah Mujahid claimde dat tientallen inlichtingenofficieren en leden van de veiligheidsdiensten het leven lieten. De taliban voeren op bijna dagelijkse basis aanslagen uit op veiligheidsdiensten.

Vredesgesprekken

Net nu zouden in de Qatarese hoofdstad Doha vredesgesprekken gelanceerd worden tussen vertegenwoordigers van de taliban en Afghanen uit de politiek, het middenveld en verscheidene regio's in het land. De informele dialoog, onder auspiciën van Qatar en Duitsland, moet mogelijke pistes voor vrede verkennen. De genodigden nemen als privépersonen deel. De taliban weigeren immers elk contact met vertegenwoordigers van de regering in Kaboel.