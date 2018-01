Minstens vijftien doden door modderstromen in Californië KVE en IB

19u23

Bron: Belga 1 REUTERS Een speurhond zoekt naar slachtoffers. Tot vorige week woedden er nog hevige bosbranden, nu wordt het zuiden van de Amerikaanse staat Californië getroffen door modderlawines. Wolkbreuken die gepaard gaan met veel regen zijn daar verantwoordelijk voor. Zeker vijftien mensen kwamen al om het leven.

De verschroeide aarde en de afgebrande vegetatie maken dat water moeilijker in de bodem kan doordringen. Daardoor vergroot het risico op overstromingen en aardverschuivingen.

De meeste doden vielen in de stad Montecito, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Meerdere gebouwen werden er meegesleurd door het water en losse stenen. Hier en daar staat de modder tot het middel van de inwoners. Er zijn nog verschillende vermisten, waardoor het dodental nog kan oplopen.

REUTERS Een vrouw wordt in Montecito uit de modder gered.

Uit het puin van een huis in Montecito haalden reddingswerkers een 14-jarig meisje nog levend boven, zo was te zien op beelden van de zender NBC. Nadat speurhonden haar gevonden hadden, duurde de redding nog zes uur.

Montecito is een rijke buurt waar beroemdheden als Oprah Winfrey, Rob Lowe en Ellen DeGeneres wonen. In Los Angeles en omgeving had het in maanden al niet meer zo hard geregend.

In de regio woedde wekenlang een zware bosbrand, daarbij ging naar schatting 114.000 hectare in vlammen op. Het was de zwaarste brand in de geschiedenis van Californië. Na de maandenlange droogte geselt hevige regen nu grote delen van de staat.

AFP Een auto zit vast in de modder.

Photo News Alles wordt door de modder meegespoeld.

Photo News Een overstroomde snelweg in Montecito, Californië.