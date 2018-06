Minstens vijf gewonden bij ontploffing in appartementsgebouw in Duitsland

24 juni 2018

Bron: Belga

Bij een ontploffing in een appartementsgebouw in de Duitse stad Wuppertal zijn gisterenavond minstens vijf mensen gewond geraakt. Dat hebben de lokale hulpdiensten laten weten. Volgens de politie valt het niet uit te sluiten dat er zich op dit moment nog mensen in het gebouw bevinden. De reddingswerken duren intussen voort.