Minstens vijf doden bij zelfmoordaanslag in Tripoli IVI

02 mei 2018

13u51

Bron: Belga 1 In de Libische hoofdstad Tripoli zijn minstens vijf mensen om het leven gekomen bij een aanslag op een kantoor van de kiescommissie. Onder de doden bevinden zich bewakers en werknemers van de commissie. Er zijn ook twee terroristen omgekomen. Dat hebben de autoriteiten gemeld.

Het gebouw zou eerst onder vuur zijn genomen waarna twee kamikazes zichzelf hebben opgeblazen, luidt het. Bij de terreurdaad zijn ook tien mensen gewond geraakt. De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist, maar draagt de stempel van militanten van de terreurgroepering IS, zeggen Libische media.

Chaos

Sinds de val van dictator Muammar Kadhafi en een gewapende opstand in 2011 heerst er chaos in Libië. Verschillende milities en twee rivaliserende regeringen - een in Tripoli en een in de oostelijke stad Tobruk - strijden om de macht in het Noord-Afrikaanse land. IS maakte van die chaos dankbaar gebruik om haar invloed in het olierijke land te verstevigen.