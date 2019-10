Minstens vijf doden bij tweede zware aardbeving op week tijd in zuiden van Filipijnen IB KVE

31 oktober 2019

03u56

Bron: Belga 4 In de Filipijnen zijn bij een zware aardbeving minstens vijf mensen omgekomen. Het gaat om de de tweede aardbeving op een week tijd, waarbij gebouwen instortten die bij eerdere bevingen al beschadigd raakten.

De nieuwe aardbeving had een magnitude van 6,5 en deed zich voor om 9.11 uur plaatselijke tijd (2.11 uur Belgische tijd), amper twee dagen nadat een beving met een kracht van 6,6 de zuidelijke regio Mindanao had opgeschrikt. Ook op 16 oktober was er al een aardbeving met een kracht van 6,3.

Het epicentrum van de schok lag nabij Tulunan, in de provincie Cotabato, zo’n 972 kilometer ten zuiden van Manila, net zoals ook bij de twee vorige aardbevingen het geval was.

Volgens lokale reddingswerkers is bij de doden een dorpshoofd, dat getroffen werd door een ingestorte muur in Makilala, op 20 kilometer van Tulunan. Ook twee andere mensen in het dorp kwamen om, maar van hen is nog niet geweten wie ze zijn.

Ook in de buurt van het dorp Arakan zijn naar verluidt twee slachtoffers te betreuren. In de nabijgelegen stad Kidapawan stortte een hotel in. Volgens burgemeester Joseph Evangelista waren er op dat moment geen gasten aanwezig en kon het personeel tijdig ontkomen.

In de stad Davao zitten volgens burgemeester Sara Duterte minstens vier mensen vast, nadat een appartementsgebouw was ingestort. De politie zegt echter te hebben gehoord dat er 20 mensen zouden vastzitten.

Prelim M6.5 Earthquake Mindanao, Philippines Oct-31 01:11 UTC, updates https://t.co/cqBv0JENo7 USGS Big Quakes(@ USGSBigQuakes) link