Minstens vijf doden bij aanrijding tussen busje en regionale trein op de Krim

SI

08 april 2018

15u48

Bron: Belga

1

Op het schiereiland de Krim aan de Zwarte Zee zijn bij een aanrijding tussen een busje en een regionale trein minstens vijf doden en verschillende gewonden gevallen. De lokale medische autoriteiten bevestigden het aantal doden en hadden het over drie gewonden. Het persagentschap Tass beriep zich op de hulpdiensten en had het over zeven gewonden.