Minstens vier gewonden bij mesaanval in Hongkong NLA

03 november 2019

13u54

Bron: Belga, BBC 0 Bij een mesaanval in een winkelcentrum in Hongkong zijn vandaag zeker vier mensen gewond geraakt. Dat meldt de BBC.

De aanval vond plaats in het CityPlaza-winkelcentrum in het Tai Koodistrict. De man die de aanval pleegde, is nog niet geïdentificeerd. Hij zou tegengehouden zijn door de mensen die in het winkelcentrum aanwezig waren. Hij verwondde minstens vier mensen. Een van de slachtoffers is een raadslid van Hongkong. Zijn oor is deels afgesneden.

In het winkelcentrum vonden vandaag betogingen plaats tegen de recente pro-democratiebeweging. Er was politie aanwezig.

Verdere details zijn er nog niet.