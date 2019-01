Minstens vier doden door lawine in de Himalaya, verschillende vermisten ADN

18 januari 2019

14u06

Bron: Belga 0 In het Indiase deel van het Himalayagebergte heeft een sneeuwlawine een kleine vrachtwagen met een tiental mensen aan boord bedolven. Reddingsploegen hebben op de plaats van het ongeval vier lijken geborgen, andere mensen worden nog vermist. Dat melden de autoriteiten van de noordelijke deelstaat Jammu en Kashmir.

Op het ogenblik van het ongeval bevond het voertuig zich in de bergpas van Khardung La in de regio Ladakh. Het hoogste punt van de bergpas bevindt zich op 5.359 meter. De pas is van strategisch belang als toegang tot het basiskamp van de Siachengletsjer. Lawines en aardverschuivingen zijn niet ongebruikelijk tijdens de wintermaanden in de Himalaya.