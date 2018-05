Minstens vier doden bij IS-aanval op Afghaans overheidsgebouw SI

13 mei 2018

19u02

Bron: Belga 4 Bij een aanval van gewapende mannen op een overheidsgebouw in Jalalabad in het oosten van Afghanistan zijn minstens tien mensen gedood, zo heeft de lokale overheid meegedeeld. Er raakten ook 42 mensen, onder wie heel wat burgers, gewond. De aanslag is opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Volgens de woordvoerder van de provinciegouverneur van Nangarhar, Attaullah Khogyani, weerklonken zondag twee explosies bij een financieel administratief gebouw van de stad. Vervolgens drongen de aanvallers het gebouw binnen, waar ze de strijd aangingen met de veiligheidsdiensten.

Het gevecht tussen de gewapende mannen en de veiligheidsdiensten heeft uiteindelijk meer dan vier uur geduurd. De vier terroristen werden daarbij om het leven gebracht.

Kamikazeopdracht met bomauto

De aanslag werd opgeeïst door Islamitische Staat. "Een kamikazeopdracht met een bomauto heeft de lokalen van het ministerie van Financiën in Jalalabad getroffen", zo staat in een bericht dat verspreid werd via Amaq, het propagandakanaal van IS.