Minstens vier doden bij brand in psychiatrisch centrum in Oekraïne IB

11 juni 2019

01u58

Bron: Belga 0 Bij een brand in een psychiatrisch centrum in de Oekraïense havenstad Odessa zijn gisterenavond minstens vier mensen om het leven gekomen. Vijftien anderen konden worden gered, zo heeft de civiele bescherming meegedeeld. Zes personen raakten zwaargewond en minstens vijf patiënten zijn nog vermist.

Het vuur breidde zich volgens de autoriteiten uit over een oppervlakte van ongeveer 500 vierkante meter. Meer dan 50 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens lokale media zouden er zich in het gebouw zo'n 50 mensen hebben bevonden toen de brand uitbrak. Een officiële bevestiging van dat aantal is er niet.