Minstens vier doden bij betogingen in Soedan

07 april 2019

18u33

Bron: Belga 0 Minstens vier mensen zijn vandaag om het leven gekomen tijdens protestacties in Soedan tegen het bewind van president Omar al-Bashir. Dat hebben lokale artsen bevestigd. De slachtoffers werden door veiligheidstroepen gedood die de betogingen vandaag in de hand probeerden te houden.

De veiligheidstroepen gebruikten weer traangas om de menigte in toom te houden. Gisteren slaagden de betogers erin tot aan het hoofdkwartier van het leger op te stappen. Dat was de eerste keer dat hen dat lukte sinds de manifestaties in december 2018 begonnen om het aftreden van de president te eisen.

De veiligheidstroepen arresteerden gisteren verscheidene mensen bij gelijkaardige betogingen. Eén betoger werd gedood. Dat meldde het staatspersbureau SUNA. De manifestanten protesteren tegen het economische beleid van de regering en tegen de prijsstijgingen die er het gevolg van zijn.