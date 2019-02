Minstens veertien slachtoffers bij gasontploffing in gevangenkamp waar nog altijd Belgische IS-vrouwen en kinderen vastzitten

LH

24 februari 2019

10u39

Bron: Anha, Twitter

0

Bij een zware gasontploffing in het Syrisch-Koerdisch gevangenenkamp Al-Hol zijn afgelopen nacht minstens veertien slachtoffers gevallen. In het vluchtelingenkamp in het noord van Syrië bevinden zich nog altijd Belgische IS-vrouwen en hun kinderen.