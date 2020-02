Minstens twintig mensen vertrappeld tijdens drukke kerkdienst in Tanzania

02 februari 2020

Zeker twintig mensen zijn om het leven gekomen in het gedrang tijdens een evangelische kerkdienst in een stadion in het noorden van Tanzania. Onder de slachtoffers zaten ook vijf kinderen. Zestien mensen raakten gewond, aldus een regeringsfunctionaris.