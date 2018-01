Minstens twintig gewonden bij ongeval met Duitse schoolbus jv

09u07

Bron: belga 0 AP Bij een ongeval met een schoolbus in Duitsland zijn minstens twintig mensen, onder wie ook kinderen, gewond geraakt.

Volgens een woordvoerster van de politie van Mannheim is een schoolbus in de loop van de ochtend tegen de gevel van een woning geknald. Dit gebeurde in Eberbach, in de deelstaat Baden-Württemberg.