Minstens twintig doden bij busbrand in hoofdstad Peru

01 april 2019

06u10

Bron: ANP, Belga 0 Bij een busbrand in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn gisterenavond lokale tijd zeker twintig mensen om het leven gekomen. Zeven mensen konden op tijd de bus verlaten, maar zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zij hebben veel rook ingeademd.

De brand in de bus brak uit in een busstation in het stadsdeel San Martin de Porres toen het voertuig zou vertrekken naar de stad Chiclayo in het noorden van het land. De overleden mensen kwamen vast te zitten in de nauwe gangen en de kleine trap van de dubbeldekker. De meeste slachtoffers stierven door verstikking. Het aantal passagiers in de bus werd niet gepreciseerd door de autoriteiten. Getuigen maakten melding van paniek en afgrijselijk hulpgeroep in het wegstation op het ogenblik van de ramp.

Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur door een elektrische storing achteraan de autobus. Een brandweerman zei tegen een Peruaans persbureau dat er geen veiligheidsmiddelen, zoals een brandblusser, aan boord van de bus waren.

Acht brandweerwagens rukten uit om de brand te bestrijden.

