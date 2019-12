Minstens twee doden in Texas bij tweede schietpartij dit weekend AW

29 december 2019

21u10

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in een kerk in White Settlement (Texas) zijn minstens twee doden gevallen. Er viel ook zeker één zwaargewonde. Dat meldt de lokale krant Dallas Morning News. Volgens de veiligheidsdiensten is ook de schutter zelf neergeschoten.

De schietpartij vond plaats tijdens de zondagsdienst in de kerk West Freeway Church of Christ van het stadje White Settlement, een voorstad van Fort Worth in Texas. Die dienst werd via livestream uitgezonden op YouTube. Op de beelden van de dienst zou te zien zijn hoe mensen onder hun stoelen duiken wanneer de schutter het vuur opent. Verder zou ook te zien zijn dat de schutter zelf is neergeschoten.

Het gaat om de tweede schietpartij in Texas op een weekend tijd. Gisteren vielen er twee doden toen een groep mensen die een video voor een rapnummer aan het opnemen was, onder vuur werd genomen, vermoedelijk vanuit een voorbijrijdend voertuig.

