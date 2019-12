Minstens twee doden in Texas bij tweede schietpartij dit weekend: chaos op YouTube uitgezonden AW

29 december 2019

21u10

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in een kerk in White Settlement (Texas) zijn minstens twee doden gevallen, waaronder de schutter. Er viel ook zeker één zwaargewonde. Dat meldt de lokale krant Dallas Morning News. Gelovigen in de kerk die gewapend waren, namen de schutter onder vuur en schakelde hem uit.

De schietpartij vond plaats tijdens de zondagsdienst in de kerk West Freeway Church of Christ van het stadje White Settlement, een voorstad van Fort Worth in Texas. Die dienst werd via livestream uitgezonden op YouTube. Op beelden op internet is te zien hoe een in het zwart geklede schutter in de volle kerk tijdens een dienst met een vuurwapen loopt en op mensen schiet. Hij wordt vervolgens door mensen in de kerk onder vuur genomen. Twee gewonden, onder wie de schutter, overleden op weg naar het ziekenhuis. Een derde gewonde is buiten levensgevaar.

“Plaatsen van aanbidding horen heilig te zijn”, sprak de gouverneur van de staat Texas Greg Abbott. “Ik ben blij dat leden van de kerk zo snel hebben gereageerd door de schutter neer te halen hielpen om verder verlies van leven tegen te gaan”. Het motief van de schutter is niet bekend.

Het gaat om de tweede schietpartij in Texas op een weekend tijd. Gisteren vielen er twee doden toen een groep mensen die een video voor een rapnummer aan het opnemen was, onder vuur werd genomen, vermoedelijk vanuit een voorbijrijdend voertuig.

