Minstens twee doden door noodweer in zuidoosten van Spanje Honderdduizenden leerlingen niet naar school vanwege hevige regen KVE ADN

12 september 2019

16u57

Bron: Belga, ANP 16 UPDATE Door noodweer met buitensporige regenval aan de zuidoostkust van Spanje zijn twee doden gevallen. Een ouder echtpaar van 70 jaar is circa 55 kilometer ten noordwesten van Alicante dood in hun auto aangetroffen. De auto was door het plotseling stijgende water meegesleurd en ondergelopen, aldus de plaatselijke politie.

Het zuidoosten van Spanje wordt geteisterd door hevige regenbuien, die zorgden voor overstromingen lang rivieren - vooral in de streek tussen Valencia en Alicante. Plaatselijke media melden ondergelopen huizen, wegen en spoorwegen, met name in de zwaar getroffen plaatsen Mogente en Onteniente. Brandweer en politie hebben op verscheidene plekken mensen uit benarde posities moeten redden, zoals te water geraakte auto’s.

In de stad Onteniente stortten muren in nadat de rivier Clariano buiten haar oevers was getreden. Elders werden auto’s meegesleurd door het kolkende water, of raakten spoorwegen overspoeld. Dertig mensen moesten uit een ondergelopen deel van de plaats worden geëvacueerd. De stad kreeg met de hoogste neerslaghoeveelheden af te rekenen sinds het begin van de metingen in 1917, aldus de meteorologische dienst van Valencia (Avamet).

In de hele regio is naar schatting 180 liter regenwater per vierkante meter neergekomen. Dat is een gemiddelde, want in de plaats Beniarrés, boven Alicante, is volgens de autoriteiten al meer dan 250 liter per vierkante meter gevallen.

In de regio’s Alicante en Valencia zijn als gevolg van het noodweer veel onderwijsinstellingen dichtgebleven. Meer dan 255.000 leerlingen mochten in de regio Valencia thuis blijven. Verder naar het zuiden, in de regio Murcia, gutst het water ook uit de hemel. Ook in die regio bleven scholen en een universiteit dicht.

In de provincies Alicante, Valencia, Murcia, Almeria en Andalusië blijft code rood vandaag van kracht wegens een "extreem risico" op onweders en stortregens.