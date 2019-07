Minstens twee doden bij zware ontploffing in Chinese fabriek kv

19 juli 2019

17u37

Bron: Belga 0 In een vergassingsinstallatie in de Chinese stad Sanmenxia, in de centrale provincie Henan, heeft zich vrijdag rond 17.50 uur lokale tijd een zware ontploffing voorgedaan. Minstens twee mensen kwamen om het leven. Achttien anderen raakten gewond.

De ontploffing richtte zware schade aan gebouwen in de omgeving aan. In een straal van drie kilometer sneuvelden er ramen, berichten de staatsmedia. “Sommige binnendeuren vielen op grond door de ontploffing. Het aantal slachtoffers is onduidelijk”, zegt tv-zender CCTV. Video’s op sociale media tonen een enorme grijze en dichte rookkolom.

Accidentele explosies komen vaak voor in China, vooral in de industrie. In november zorgde een gaslek in een chemiefabriek in Zhangjiakou, gaststad van de Olympische Winterspelen in 2020, nog voor een explosie die 23 doden eiste. Zhangjiakou ligt 200 kilometer ten noordwesten van Peking.

#UPDATE: 2 killed, 12 others missing and 18 seriously injured after explosion at gas factory in Sanmenxia, central China's Henan Province. Rescue work is underway. pic.twitter.com/bgRXlmuOnY China News 中国新闻网(@ Echinanews) link