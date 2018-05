Minstens twee doden bij spectaculaire crash schoolbus in New Jersey

17 mei 2018

Bron: NBC News

In de Amerikaanse staat New Jersey is een schoolbus zwaar gecrasht bij een ongeval met een vrachtwagen. Bij het ongeval werd het bovenstel van de bus volledig losgerukt van het chassis en belandde het in de middenberm. Minstens twee mensen kwamen om het leven, er zijn ook tal van zwaargewonden.