Minstens twee doden bij aardbeving op Molukken

26 september 2019

03u19

Bron: belga, dpa 12 Bij een aardbeving met een magnitude van 6,5 op de Molukken, een eilandengroep in het oosten van Indonesië, zijn minstens twee dodelijke slachtoffers gevallen. Er raakten ook gebouwen beschadigd.

Een universiteitsdocent aan het islamitisch instituut van de stad Ambon, de hoofdstad van de provincie Molukken, stierf nadat er brokstukken op hem waren gevallen. Dat werd vernomen bij Albet Simaela, een provinciale regeringsmedewerker die verantwoordelijk is voor de noodhulp.

Het nationale agentschap voor rampenbeheer verklaarde dat er twee doden vielen, en dat daarnaast minstens drie gebouwen en twee huizen beschadigd werden. Een van die gebouwen is de universiteit van Pattimura. De beving veroorzaakte ook barsten in een brug in Ambon.

De beving trof de afgelegen eilanden van Maluku en deed zich om 8.46 uur lokale tijd voor op 37 kilometer ten noordoosten van Ambon en op een diepte van 29 kilometer. Er werd geen tsunamiwaarschuwing gegeven.

Indonesië ligt in de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, een hoefijzervormig gebied rondom de Stille Oceaan. Daar zijn talloze vulkanen en jaarlijks duizenden, meestal kleinere aardbevingen. Ze worden veroorzaakt door de beweging van de aardplaten die daar botsen.

Op 26 december 2004 veroorzaakte een beving met een magnitude 9,1 voor Sumatra nog een enorme tsunami. Daarbij kwamen in de regio maar liefst 220.000 mensen om het leven, waarvan 170.000 in Indonesië.

