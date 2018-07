Minstens twaalf doden door zelfmoordaanslag in Pakistan IB

10 juli 2018

23u35

Bron: ANP 0 Zeker twaalf mensen zijn om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag op een verkiezingsbijeenkomst in het Pakistaanse Peshawar. Ook raakten tientallen personen gewond. Dat meldt de Pakistaanse krant Dawn.

Een van de slachtoffers is politicus Haroon Bilour van de linkse en seculiere Awami National Party (ANP). Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn vader, de prominente ANP-politicus Bashir Ahmad Bilour, kwam in 2012 onder vergelijkbare omstandigheden om het leven. Hij stierf door een zelfmoordaanslag op een partijbijeenkomst.

Een lokale ANP-leider zei tegen Dawn dat de zelfmoordterrorist zichzelf opblies toen Haroon Bilour arriveerde. De politie heeft dat nog niet bevestigd. De ANP was al eerder het doelwit van extremisten, die rond de verkiezingen in 2013 aanvallen uitvoerden op aanhangers en leiders van de partij.