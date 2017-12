Minstens twaalf doden bij zelfmoordaanslag in Afghanistan IVI

Bij een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan zijn minstens twaalf doden en veertien gewonden gevallen. Dat heeft de woordvoerder van de gouverneur van Nangarhar bekendgemaakt.

De aanslag vond plaats tijdens de begrafenis van een vroegere gouverneur van het district Haska Mina. De kans bestaat dat de balans nog oploopt. Verschillende gewonden zijn er immers erg aan toe.

De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. Drie dagen geleden vond een zelfmoordaanslag plaats in Kaboel tegen een sjiitisch cultureel centrum. Daarbij vielen 41 doden en 84 gewonden.

De provincie Nangarhar is een bastion van IS. De terreurgroep heeft de aanslag van donderdag in de Afghaanse hoofdstad opgeëist.