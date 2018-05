Minstens twaalf doden bij schietpartij en zelfmoordaanslag in Tripoli IVI

02 mei 2018

13u51

Bron: Belga, ANP 1 Zeker twaalf mensen zijn in de Libische hoofdstad Tripoli om het leven gekomen na een zelfmoordaanslag op het kantoor van de nationale verkiezingscommissie. Zeven mensen zijn gewond geraakt. Dat bevestigde een woordvoerder van de commissie. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag.

De aanval werd uitgevoerd door een groep gewapende strijders die een vuurgevecht hadden met bewakers van het gebouw. Naast twee mensen die de zelfmoordaanslag uitvoerden werd door anderen het gebouw in brand gestoken. Onder de slachtoffers zijn drie medewerkers van de kiescommissie en vier mensen die werkzaam waren bij de beveiliging van het gebouw.

De kiescommissie registreerde de afgelopen tijd zeker een miljoen nieuwe kiezers in Libië. Een datum voor nieuwe verkiezingen in het land is nog niet bekendgemaakt. De bedoeling is dat die nog dit jaar worden gehouden.

Chaos

Sinds de val van dictator Muammar Kadhafi en een gewapende opstand in 2011 heerst er chaos in Libië. Verschillende milities en twee rivaliserende regeringen - een in Tripoli en een in de oostelijke stad Tobruk - strijden om de macht in het Noord-Afrikaanse land. IS maakte van die chaos dankbaar gebruik om haar invloed in het olierijke land te verstevigen.