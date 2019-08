Minstens tien soldaten gedood bij aanval op legerbasis in Burkina Faso SVM

19 augustus 2019

23u55

Bron: Belga 0 In Burkina Faso zijn minstens tien soldaten gedood bij een aanval van "gewapende terroristen" op een legerpost in Koutougou (in de provincie Soum). Dat heeft een woordvoerder van het leger gezegd. Verschillende anderen raakten gewond.

Als vergelding voor de aanval doodde het leger tijdens een antiterreuroperatie enkele "terroristen", zo staat te lezen in een verklaring van het leger. Over de identiteit van de aanvallers of de groepering waartoe ze zouden behoren, werd echter geen informatie vrijgegeven.

Het noorden van Burkina Faso dient als schuilplaats voor islamistische extremisten. Die plegen vaak aanvallen op de burgerbevolking. Burkina Faso is volgens de Verenigde Naties een van 's werelds armste landen.