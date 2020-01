Minstens tien gedetineerden dood na geweld in Venezolaanse gevangenis

01 januari 2020

Bron: Belga

Minstens tien gedetineerden zijn omgekomen bij geweld tussen verschillende bendes in een gevangenis in de deelstaat Zulia, in het noorden van Venezuela. Dat meldt een Venezolaanse ngo die opkomt voor de rechten van gevangenen.