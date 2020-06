Minstens tien doden na gewapende aanval op beursgebouw in Pakistan HR

29 juni 2020

08u33

Bron: Belga, ANP 0 Buitenland Minstens tien mensen, onder wie vier terroristen, zijn omgekomen bij een aanval op de Pakistaanse beurs in de havenstad Karachi. Dat hebben Pakistaanse ambtenaren gemeld.

“Vier bewakers, een politieagent en een burger behoren tot de overledenen”, zegt de regionale politiechef Sharjeel Kharal. “Alle vier de terroristen zijn gedood door de veiligheidsdiensten”, voegde hij toe. Nog eens zeven mensen, onder wie drie politieagenten, raakten gewond bij de aanval.

“De schutters hadden een enorme voorraad wapens en munitie mee toen ze het gebouw binnenstormden, maar een snelle reactie van de ordetroepen stopte de aanval”, zei de woordvoerder.

Vier mannen gewapend met automatische geweren bestormden het gebouw rond 10 uur in de ochtend. Ze voerden een granaataanval uit op de ingang toen ze bewakers tegenkwamen. Lokale media hebben beelden uitgezonden van ordehandhavers die het gebouw bestormden tijdens geweervuur en explosies.

1.000 handelaars

In het beursgebouw waren meer dan 1.000 handelaars en medewerkers aanwezig op het ogenblik van de aanval. In Pakistan is het geweld de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen, nadat het leger van het land islamitische militanten in een reeks offensieven nabij de grens met Afghanistan had teruggedrongen. De milities zijn echter nog steeds in staat aanvallen uit te voeren.



