Minstens tien doden bij verschillende aanvallen in Afghanistan IVI

30 mei 2018

11u37

Bron: Belga 0 Bij een aanval op het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in de hoofdstad Kaboel zijn doden en gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. Drie zelfmoordterroristen hebben er zich opgeblazen. Bij twee andere aanvallen in verschillende Afghaanse provincies zijn minstens tien mensen gedood.

Bij de aanval op het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn drie zelfmoordterroristen omgekomen. Een andere aanvaller zou zijn doodgeschoten, terwijl twee anderen nog met de veiligheidsdiensten vochten aan de ingang van het ministerie. Het is niet duidelijk of er ook onschuldige mensen zijn onder de dodelijke slachtoffers. In het gebouw, dat nabij de internationale luchthaven ligt, werken honderden mensen.

Volgens woordvoerder Najib Danish van het ministerie is er zeker één gewonde gevallen bij de agenten. Tot dusver eiste nog geen enkele groep de aanval op.

Politiekantoor

Zeker zeven agenten zijn gedood nadat een groep kamikazes een politiekantoor in Pul-e Alam, in de provincie Logar, had aangevallen, aldus een provincieraadslid. In totaal raakten zestien mensen gewond, onder wie ook zeven agenten.

De aanval gebeurde door een groep van drie kamikazes. Eerst blies een kamikaze zijn bomvoertuig op buiten het politiekantoor, waarna de twee andere zelfmoordterroristen volgden. De militanten zijn gedood binnen de eerste tien minuten, aldus nog het provincieraadslid. De taliban eisten de verantwoordelijkheid voor de aanval op.

Werkplaats

Bij een ontploffing in een werkplaats in Kandahar vielen dan weer drie doden, monteurs, zei een woordvoerder van de politie van Kandahar. Zes van de 13 gewonden zijn er erg aan toe. Volgens de woordvoerder zijn de monteurs het doelwit geworden omdat ze een contract hebben om voertuigen van het Afghaanse leger te herstellen. Niemand eiste de explosie op.