Minstens tien doden bij explosie in chemische fabriek in Egypte kv

21 maart 2019

16u36

Bron: Belga 0 Minstens tien mensen zijn vandaag omgekomen bij een explosie in een chemische fabriek in Ain Sokhna, in het oosten van Egypte. Dat vernam AFP van bronnen bij de hulpverlening en de veiligheidsdiensten.

Twee medische bronnen zeiden dat 10 mensen die bij het ongeluk omkwamen werden ondergebracht in het mortuarium van het ziekenhuis van havenstad Suez, vijftig kilometer verderop. Een bron bij de veiligheidsdiensten heeft de ontploffing aan AFP bevestigd.

Verschillende Egyptische media hebben het over doden en gewonden, over exacte aantallen is er echter nog geen officiële bevestiging.



Het kustplaatsje Ain Sokhna, in het gouvernement Suez, ligt op ongeveer 130 kilometer van Caïro. Er is veel industriële activiteit en er zijn ook veel hotels gevestigd.